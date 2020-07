Serie Bild der Woche (2) : Zweieiiger Zwilling – und der Zufall malt mit

Für seine „Howden Twins“ (1998) presste Rainer Gross zwei Leinwände aufeinander. Foto: Museum Morsbroich

Leverkusen Die RP stellt ausgewählte Arbeiten aus städtischem Kunstbesitz vor, die derzeit im Museum Morsbroich gezeigt werden. Diesmal: Rainer Gross, Howden Twins, 1998. Entstanden sind beide Teile parallel und auf besondere Weise. In mehreren Schichten trug Gross auf die linke Leinwand Pigmentfarben auf Wasserbasis, auf die rechte Ölfarben auf ...

Von Monika Klein

Bei den „Howden Twins“, die Rainer Gross mit seiner Doppelarbeit 1998 gleichzeitig geschaffen hat, handelt es sich eindeutig um zweieiige Zwillinge. Die enge Verwandtschaft ist allerdings unverkennbar. Vor allem wenn man weiß, dass der Künstler die rechte Leinwand auf den Kopf gestellt hat. Denkt man sie sich um 180 Grad gedreht, erkennt man identische Linien und Farbaufträge.

Entstanden sind beide Teile parallel und auf besondere Weise. In mehreren Schichten trug Gross auf die linke Leinwand Pigmentfarben auf Wasserbasis, auf die rechte Ölfarben auf. Dann presste er beide Flächen so zusammen, dass die noch feuchten Ölfarben teilweise in die Pigmentfarbschichten einsickerten. Jedes Einzelbild gab so dem Zwilling etwas von sich selbst ab und übernahm etwas vom anderen. Beidem auf diese Weise erzielten Ergebnis handelt es sich nicht um Original und Kopie, sondern zwei gleichberechtigte und sehr eng verwandte Arbeiten, in denen sich Farben und Formen wiederholen.

Info Noch bis zum 30. August im Schloss zu sehen Was Ausstellung „1:1 – Begegnung mit Originalen aus der Sammlung Morsbroich“, Gustav-Heinemann-Straße 80, Leverkusen Wann Geöffnet bis 30. August täglich außer montags, 11 bis 17 Uhr. Am 26. Juli/30. August, 13 bis 16 Uhr, geben Kunstvermittler Impulse. Was noch Pflicht ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Audioguide über die Museums-App gratis verfügbar im Museum, im App-Store und bei Google Play.

Der Künstler nimmt sich bei dieser Arbeitsweise selbst zurück und überlässt Kollege Zufall eine ziemlich große Rolle. Entsprechend entnahm Rainer Gross die Titel seiner Twins-Serie wahllos dem New Yorker Telefonbuch und vergleicht das mit einem Naturwissenschaftler, der eine neue Spezies benennt. Die „Howden Twins“ sind eine Schenkung des Künstlers an das Museum. Sein „Brunnen“ (ein ähnliches Prinzip wie bei den „Twins“) steht seit 2006 am Ottoplatz in Köln-Deutz, in Sichtweite des Deutzer Bahnhofs.