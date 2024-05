Vom 11.-14. Juli 2025 in Opladen Bierbörse findet 2025 bereits im Juli statt

Die 38. Opladener Bierbörse 2025 wird vorverlegt. Die Veranstaltung, die traditionell am zweiten Wochenende im August stattfindet, wird 2025 um vier Wochen nach vorne verschoben. Neuer Termin ist der Zeitraum vom 11. bis 14. Juli 2025. Veranstalter Werner Nolden begründet diese Entscheidung mit den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen, die im nächsten Jahr bereits am 14. Juli beginnen und erst am 26. August enden. „Da fast alle Brauereien, Künstler und andere Teilnehmer ihren Urlaub oder die Betriebsferien in diesem Zeitraum planen, haben wir uns entschlossen, die Bierbörse früher abzuhalten“, erklärt Nolden.