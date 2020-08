Summ summ : Bienenstöcke auf der Rathausgalerie

Leverkusen Der Eigentümer Union Investment und der Verein Stadtbienen arbeiten beim Naturschutz zusammen. Die umliegenden Parks und Bepflanzungen in der Stadt bieten den Bienen eine große Auswahl an verschiedenen Pflanzen.

Es summt auf den Dächern der Rathaus-Galerie Leverkusen. Dass die Zahl der Bienen in Deutschland immer weiter sinkt, ist ein bekanntes und immer schwerwiegenderes Problem, dass ein Handeln und ein Umdenken in der Gesellschaft erfordert. Auch die Rathaus-Galerie Leverkusen sieht sich nach eigenem Bekunden „in der Verantwortung“, etwas gegen diese kritische Entwicklung zu tun.

Um eben dieses Umdenken in der Gesellschaft mit voranzubringen, hat der Eigentümer der Rathaus-Galerie, die Union Investment, gemeinsam mit dem Verein Berliner Stadtbienen mehrere Bienenstöcke auf dem Dach der Rathaus-Galerie installiert und Bienen ein neues Zuhause auf den eigenen Dächern gegeben. Die Dächer der Rathaus-Galerie sind nach Überzeugung der Kooperationspartner „der ideale Ausgangspunkt“: Von dem hoch und sonnig gelegenen Stock fliegen die Bienen in einem Radius von bis zu zehn Kilometern, um Wild- und Kulturpflanzen zu bestäuben. Bis zu 40.000 Bienen leben in einem Bienenstock zusammen. Die umliegenden Parks und Bepflanzungen in der Stadt bieten den Bienen eine große Auswahl an verschiedenen Pflanzen