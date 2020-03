Gesamtschule Schlebusch : Bienenschutz-Petition „Trees for Bees“ trägt Früchte

Leverkusen Beim Fachbereich Stadtgrün brachten die Schüler der Gesamtschule Schlebusch ihre Vorschläge für mehr Artenschutz vor.

Bereits im vergangenen Sommer überreichten die Schüler des Bienenprojekts die ersten 1000 Unterschriften ihrer Petition „Trees for Bees“ an Oberbürgermeister Uwe Richrath. Der hielt Wort und veranlasste das versprochene Treffen der Bienenschützer mit dem zuständigen Fachbereich.

Die gut vorbereiteten Schüler überreichten Empfehlungslisten mit Baumarten, die sich auf besondere Weise eignen, um das Stadtbild zu ergänzen. So seien alle vorgestellten Bäume dem Klimawandel angepasst und würden keine Gefahr für von Heuschnupfen geplagte Menschen darstellen. Neben diesen Kriterien stand bei der Baumauswahl der Insekten-, insbesondere der Bienenschutz im Vordergrund. Die Bäume in den Empfehlungslisten verbinden sowohl den Artenschutz der Bienen als auch die Anforderungen, die an einen Klimabaum der Zukunft gestellt werden. Diese Klimabäume zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl winterhart als auch dürreunempfindlich, also bei fast jedem Wetter, beständig sind. Obendrein spenden sie mit ihren Blüten auch Nektar und Pollen – lebensnotwendig für die Bienen. Einige Wildbienenarten stünden nämlich in einer regelrechten Abhängigkeit zu geeigneten Bäumen, ohne deren Pollen sie nicht in der Lage wären, ihre Nachkommen aufzuziehen.