Herbstfest auf dem Areal der Umwelteinrichtung in Leverkusen Bienenbestaunen auf dem Naturgut

Leverkusen · Es gab einiges zu sehen beim Herbstfest auf dem Naturgut-Areal in Opladen. Unter anderem die Bienen von Reinhold Glüsenkamp. Das dazugehörige Projekt an der Gesamtschule Schlebusch verhilft Frauen in Kamerun zu einem Einkommen.

24.09.2023, 15:04 Uhr

Und auch andere tierisch und feenhaft anmutende Wesen waren beim Herbstfest im Naturgut kräftig und gut gelaunt in Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)