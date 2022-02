Krisenmanagement bei Currenta : Bezirksregierung schickt Experten zum Chempark Leverkusen

Leverkusen Der Lanxess-Konzern formiert ein Team zur Aufklärung der jüngsten Vorfällen. Die Kontrollbehörde für den Chempark Leverkusen, die Bezirksregierung Köln, prüft vor Ort.

Zu dem gehört, was NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart nach den beiden in dieser und in der vergangenen Woche bei Spezialchemiekonzern Lanxess geschehenen Zwischenfällen fordert und vor Jahren von Ex-Chemparkleiter Ernst Grigat als Maxime in Worte gegossen wurde. Für alle in der chemischen Industrie sei von oberster Priorität, dass bei Zwischenfällen genau aufgeklärt werde, wie es dazu kommen konnte. So will nun auch Lanxess verfahren.