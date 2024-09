„Wir wissen, wo du wohnst“ Bezirksregierung bestätigt Fälle von Online-Bedrohung an Schulen in Leverkusen

Die Bezirksregierung Köln hat am Freitag Vorfälle an zwei Leverkusener Schulen in Verbindung mit „Schmäh-/Gewaltvideos“ bestätigt. Das Eindringen von Vermummten mit Schlagstöcken und Pfefferspray in Klassenzimmer im vergangenen Schuljahr (wir berichteten), bestätigt ein Sprecher der Kölner Behörde auf Anfrage indes nicht. Im Schulumfeld in Leverkusen war jüngst von Bedrohungsszenarien in Klassenräumen an mehreren weiterführenden Schulen in der Stadt die Rede gewesen. Aus dem Schul-Umfeld war zudem zu hören, dass bei den Online-Bedrohungen auch Hinweise wie „Wir wissen, wo du wohnst“ gefallen seien. Das Leverkusener Rathaus hatte zu dem ganzen Thema an die Bezirksregierung verwiesen.