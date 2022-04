Mutter mit zwei Kindern im Krankenhaus : Jaguar-Fahrer nach Unfall in Leverkusen festgenommen

Jaguar-Fahrer nach Unfall in Leverkusen festgenommen

Eine Mutter und ihre beiden Kinder wurden am Samstag auf einer Verkehrsinsel an der Von-Knoeringen-Straße von einem Auto erfasst. Foto: Uwe Miserius

Update Schlebusch In Leverkusen ist ein Mann in eine Menschengruppe gefahren. Er verließ den Unfallort, ohne den Verletzten zu helfen, doch die Polizei konnte den Mann rasch festnehmen. Verletzt wurden eine Frau und ihre beiden Kinder. Wie schwer, ist noch unklar.

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Steinbücheler Straße/Von-Knoeringen-Straße sind am Samstagnachmittag eine Mutter und ihre beiden Kinder verletzt worden, so dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Fahrer verließ zunächst den Unfallort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern, konnte aber später von der Polizei festgenommen und zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht werden.