Leverkusen 100 Jahre Wandel im Bestattungswesen

Die Geschichte der Bestattung ist so alt wie die Menschheit. Waren Praktiken in der Antike noch weitgehend von spirituellen Überzeugungen geprägt, so unterscheiden sich heutige Bestattungen – je nach kulturellem Hintergrund, religiösen oder persönlichen Ansichten – in vielen Aspekten. Speziell gesellschaftlicher Wandel und zunehmende Individualisierung sind für den rasanten Wandel verantwortlich, so dass sich neben der traditionellen Erdbestattung zunehmend alternative Bestattungsformen etablierten.