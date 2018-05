Leverkusen: Besserung auf dem Wohnungsmarkt nicht in Sicht

Wohnraum bleibt knapp in Leverkusen

Die Wolken über dem Wohnungsmarkt werden immer grauer. Eine Verbesserung der "Wetterlage" ist auch in Leverkusen nicht in Sicht. Foto: Endermann (Archiv)

Leverkusen Leverkusens Bevölkerung wächst, doch werden Mietwohnungen und Eigentum knapper und teurer. Gerade preiswerter Wohnraum wird dringend gesucht. "Angespannt bis sehr angespannt", so bezeichnet der neue Wohnungsmarktbericht die Lage. Besserung ist nicht in Sicht.

Die Bautätigkeit bleibt unverändert niedrig. Ende 2016 gab es in Leverkusen 82.400 Wohnungen, das ist ein Zuwachs von 0,4 Prozent. Die Zahlen für Baugenehmigungen und Baufertigstellungen sind weiter rückläufig (siehe Info). Die Leerstandsquote bleibt mit 1,0 Prozent auf unverändert niedrigem Stand. Hinzu kommt: Auf dem Stadtgebiet wird das Bauland immer knapper. Nach einer Modellrechnung des NRW-Ministeriums für Bauen und Wohnen weist Leverkusen bis 2020 einen Bedarf von 2000 bis 2500 Wohnungen auf einer Baufläche von 100 Hektar aus. "Die aktuellen Flächenreserven mit rund 75 Hektar sind somit nicht ausreichend", heißt es in dem Wohnungsmarktbericht. Die Stadt sei ein "Regionstyp mit klarer Wachstumsperspektive bis 2030". Die Parole könne deshalb nur lauten: "Angebot schnell und bedarfsgerecht ausweiten."

Die Mietpreise insbesondere auf dem freien Wohnungsmarkt steigen auch in Leverkusen weiter (siehe Info). Der Immobilienmarkt brummt nach wie vor. "2016 sind sowohl die Kauffälle mit 1328 als auch der Geldumsatz deutlich gestiegen", heißt es in dem Bericht. "Am häufigsten wurde Eigentumswohnungen gekauft (54 %), gefolgt von bebauten Grundstücken (37 %). Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser stiegen 2016 gegenüber dem Vorjahr um rund 4 Prozent. Neue Einfamilienhäuser wurden um 9 Prozent teurer verkauft. Der Verkaufspreis für neue Eigentumswohnungen stieg um 11 Prozent Die jüngsten Preissteigerungen zeigen laut Bericht, dass die Stadt im regionalen Vergleich "nicht mehr zu den günstigen Standorten gehört, sondern sich im oberen Mittelfeld einsortiert".