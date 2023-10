Zehnter Geburtstag eines besonderen Wohnprojekts in Leverkusen In diesem Seniorenhaus ist Leben drin

Im Wohnungsflur einer Gemeinschaftswohnung in Bürrig hängen unzählige leicht zerknickte Postkarten aus deutschen Städten und exotischen Ländern neben der Eingangstür. Sie sind nicht etwa von einer Person verfasst oder an nur eine Person versendet – nein, diese Postkarten erzählen die Geschichte des Zusammenhalts und Zusammenlebens im Seniorenhaus der Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) an der Myliusstraße 41, in das vor zehn Jahren die ersten Bewohner einzogen.