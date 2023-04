Neue Installation in Kirche in Leverkusen Besondere Karwochen-Kunst in St. Michael

Wenn Helmut Esser in der Weihnachtszeit die Kirche St. Michael im Opladener Norden betritt und die Tannenbäume im Altarraum sieht, „dann strahlen sie eine gewisse Geborgenheit aus“, sagt der Opladener. „Wenn ich in der Karwoche die Kirche an der Sandstraße betrete, dann ist hinter dem Altar eine leere, weiße Fläche, praktisch ein ungenutzter Projektionsraum.“ Für Esser, Künstler und ehemaliger Kunstlehrer an der Marienschule, war das weiß getünchte Mauerwerk hinter dem Altar als eine Art überdimensionierte leere Leinwand auch eine Einladung, künstlerisch tätig zu werden. Und Helmut Esser wurde tätig.