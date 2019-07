Flashmob fürs Klima : Beschwerdechor singt seine Kritik

Wiesdorf Flashmob in Wiesdorf: „Wir können schon lange nicht ruhig schlafen. Die Erde beginnt uns zu bestrafen“.

Ein Mann mit langem grauen Haar steht scheinbar einsam inmitten der Fußgängerzone in Wiesdorf. Vor ihm nur ein Notenständer. Doch es dauert nicht allzu lange, und von allen Seiten schlendern Menschen heran. Wie in einem gigantischen Bienenstock summen sie vor sich hin – ehe sie sich als Chor zu erkennen geben und plötzlich zum Flashmob werden.

Es ist der dritte seiner Art, den der Beschwerdechor auf die Straßen von Leverkusen bringt. Am Samstag stand vor allem das Klima und die Erderwärmung im Mittelpunkt der gesungenen Kritik. Die Botschaft ist klar und kommt in einem der Lieder mehrfach vor: „Wir können schon lange nicht mehr ruhig schlafen. Die Erde beginnt uns zu bestrafen“, heißt dort.

Sterben die Tiere, sterben die Meere, stirbt auch der Mensch. Viele Leute bleiben stehen, zücken das Handy. Andere werfen verstohlen einen Blick in die Richtung des scheinbar vor Ort improvisierten Chors, ziehen dann aber, die Einkaufstasche fest in der Hand, schnell weiter.

Drei Lieder hat der Chor, den es seit 2013 gibt, vorbereitet. Den Song, in dem die zumeist weiblichen Sänger Klimawandel beklagen, schrieb Chorleiter Michael Meierjohann selbst. Der 60-Jährige leitet erst seit zwei Jahren das Ensemble, das sich montags im Kulturausbesserungswerk in Opladen trifft. Und er ist zufrieden mit der Resonanz: „Die Menschen sind immer recht wohlwollend und freuen sich, wenn etwas in der Stadt passiert.“