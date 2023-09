Erste Etappe beim Umbau am Campus Bismarckstaße in Leverkusen Berufskollegs sollen zukunftsfit werden – für 500.000 Euro

Ein Campus, zwei Berufsschulen für knapp 3000 Schüler: An der Bismarckstraße entsteht in den nächsten Jahren ein modernisierter zentraler Lernort, der ebenso den Bedürfnissen entsprechen wie zeitgemäß sein soll. Derzeitige Überlegungen vereinen die Bildungsgänge Gesundheit und Soziales, zudem Wirtschaft und Verwaltung am Standort. Wann es soweit ist, steht zwar noch nicht fest. Aber seit Ende der Sommerferien ist das erste Vorhaben fertig gestellt und der Plan somit ein ganz kleines Stück vorangekommen.