Stadtrat Leverkusen sagt Ja - vier weitere Städte müssen noch zustimmen Berufskolleg Opladen zieht in die Bahnstadt

Das Berufskolleg Opladen zieht um. In einen noch zu errichtenden Neubau auf die Bahnstadt-Westseite. Das aktuelle Gebäude an der Stauffenbergstraße wird wohl abgerissen: Der Rat stimmte Montag einem Beratungspapier der Stadt zu. Teils zähneknirschend oder gar nicht, denn „man kann nicht nachvollziehen, warum ein intaktes Gebäude abergissen werden soll“, monierte etwa Benedikt Rees (Klimaliste). Die CDU forderte, die Stadt solle dafür sorgen, „dass der Neubau an diesem prominenten Standort architektonisch deutlich über einen reinen Zweckbau hinausgeht und mittels eines Wettbewerbs eine entsprechende Qualität sichergestellt und die Politik an der Gestaltung beteiligt wird“. Die SPD regte an, die Stadt möge – so denn die Schulverbandsversammlung des Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen – dem Neubau zustimmt, gleich über die neue Nutzung des aktuellen Schulgrundstücks nachdenken. Der Rat stimmte beidem zu.