Aktion „We Kick Corona“ : Bennjamin Henrichs spendet für neuen Einsatzwagen

Hitdorf Der ehemalige Profi der Werkself finanzierte ein Fahrzeug für den Katastrophenschutz des Roten Kreuzes. Er wolle Leverkusen etwas zurückgeben, sagt der Fußballer, der mittlerweile beim AS Monaco spielt, schlicht.

Im Rahmen der federführend von den Nationalspielern Joshua Kimmich und Leon Goretzka ins Leben gerufenen Aktion „We Kick Corona“, bei der Fußballprofis für den guten Zweck spenden, finanzierte er einen Einsatzwagen für den Katastrophenschutz des Roten Kreuzes. „Es haben sich viele Einrichtungen um Spenden beworben“, sagt der 23-Jährige. „Ich wollte unbedingt etwas in Leverkusen unterstützen.“ Gesagt, getan. Mit seiner Spende wurde ein Ford Focus für den Einsatz ausgerüstet – mit Blaulicht, Stauraum im Kofferraum für wichtige Utensilien und Martinshorn. Letzteres ließ sich Henrichs auf dem Hof des DRK an der Hitdorfer Straße vorführen. Und er hatte sichtlich Freude an der Sirene.

Der ist seinerseits froh, dass er helfen konnte. „Ich wollte etwas zurückgeben an Leverkusen“, sagt er. An dem Abend, an dem der französische Präsident Emmanuel Macron die strenge Ausgangssperre in Frankreich ankündigte, entschied sich Henrichs, zu seiner Familie nach Leverkusen zu kommen. Sobald die Ausgangssperre aufgehoben ist und er wieder mit seiner Mannschaft trainieren kann, kehrt er zurück.