Gewerbegebiet an der Stadtgrenze : Leverkusen bekommt Schützenhilfe von CDU Monheim

Noch ist es grün am Pflanzenschutzzentrum von Bayer in Monheim. Doch soll das Zentrum erweitert werden. Foto: Rüdiger Scholz

Hitdorf/Monheim „Absprache versäumt“ – in der Streitfrage des geplanten Gewerbegebiets an der Stadtgrenze bekommt Leverkusen Unterstützung der Monheimer Christdemokraten.

Im Streit der Nachbarstädte Leverkusen und Monheim um die von Monheim geplante Erweiterung eines Gewerbegebietes an der Grenze zu Hitdorf, bekommt Leverkusen Schützenhilfe von der Fraktion der CDU im Monheimer Stadtrat. „Eine solch grundlegende Veränderung des Regionalplanes kann nur in Absprache mit unseren Nachbarstädten erfolgen. Diese Absprache hat die Stadt Monheim versäumt.“, sagt Markus Gronauer, Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Stadt Monheim, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Hitdorfer CDU.

Die Bezirksregierung wird in den nächsten Tagen darüber entscheiden, wie sie bezüglich des Gewerbegebietes an der Grenze zur Stadt Leverkusen weiter verfahren will. „Ich finde es großartig, dass auch die CDU in Monheim deutlich macht, dass solch relevante Projekte nur dann realisiert werden können, wenn alle betroffenen Städte mit eingebunden werden. Für mich ist das der Inbegriff guter Nachbarschaft.“, sagt Joshua Kraski von der CDU Hitdorf zu dem Schulterschluss. Zuvor hatten zahlreiche Bürger in Hitdorf eine Eingabe bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht, in der sie sich gegen das Gewerbegebiet aussprechen. „Nicht nur der Regionalrat Köln und die Stadt Leverkusen unterstützen uns in unserem Anliegen“, fährt Kraski fort. „Auch die eigens von der Bezirksregierung erstellten Gutachten zeigen deutlich, dass ein entsprechendes Gewerbegebiet das Trinkwasser und den Grünzug gefährden würde. Mit einer Genehmigung der Änderung würde die Bezirksregierung ihren eigenen Gutachten widersprechen, und den Schutz von Trinkwasser, Grüngürtel und Umwelt ignorieren.“