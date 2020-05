In Opladen : Beifahrer (18) zielt mit Gaspistole auf Passanten

Leverkusen Am Steuer saß der Bruder des Schützen.

Ein 18-Jähriger hat in Opladen mit einer Gaspistole aus einem fahrenden Golf geschossen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen am Donnerstag gegen 20 Uhr, dass der Schüler sich auf der Rat-Deycks-Straße aus dem Beifahrerfenster herausgelehnt und mit eine Waffe in ihre Richtung gezielt habe. Polizisten stellten das Auto in der Rennbaumstraße und fanden eine Softair-Pistole unter dem Beifahrersitz. Gefahren hat den VW Golf der 23-jährige Bruder des Schützen. Der 18-Jährige hatte außerdem in seiner Umhängetasche einen Teleskopschlagstock dabei. Die Beamten stellten die Waffen sicher und leiteten Verfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.