Corona-Lage : Stadt bei Inzidenz bundesweit in den Top Ten

Leverkusen Laut Robert-Koch-Institut lag die Stadt am Samstag bundesweit auf Platz sieben, am Sonntag auf Platz neun. Auf die Frage nach dem Warum gibt es weiterhin keine Antwort. Aktuelle Inzidenz 238,8.

Auf den ersten Plätzen zu landen, ist nicht immer positiv. Leverkusen schaffte es am Samstag auf Platz sieben der Städte und Kreise mit dem höchsten Inzidenzwert in Deutschland. Rats-Politiker Bernhard Marewski postet das Dashboard der Robert-Koch-Instituts. Darunter schrieb er: „Antworten: Kontakte auf das absolut notwendige Maß beschränken. Abstand halten. Schutzmasken tragen.

Am Sonntag rutsche Leverkusen in der Statistik etwas runter auf Platz neun. Die Frage nach dem Warum bleibt. Die Stadt ist einer Antwort bisher noch nicht näher gekommen. Ende vergangener Woche hieß es, es gebe keine größeren Ausbrüche, es sei ein diffuses Geschehen. Allerdings gehöre Leverkusen auch zu den Orten, in denen die Zahl der Fälle mit der ansteckenderen britischen Mutation sehr hoch sei. Und: Auch am Ende der Quarantäne durchlaufen Betroffene nochmal eine Testung. Dies sei in anderen Städten nicht so.