Zum Karnevalsauftakt am 11.11. : Leverkusen bei Inzidenz landesweit an der Spitze

Leverkusen Paukenschlag zum Karnevalsauftakt am 11.11.: Die Chemiestadt hat den landesweit höchsten Inzidenzwert bei den Corona-Infektionen. Das Robert- Koch-Institut meldet am Donnerstag 250,1 für Leverkusen.

Das sind 15,3 mehr als am Vortag. Damit liegt die Stadt vor Gütersloh mit 247,0. Aber auch die Karnevalshochburg Köln verzeichnete zum Auftakt der närrischen Saison einen hohen Wert von 212,5. In Düsseldorf lag die Inzidenz bei 178,9.

Die Corona-Inzidenzzahlen in Nordrhein-Westfalen steigen weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 154,3. Am Mittwoch hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 147,9 betragen und vor einer Woche 96,5. Der NRW-Inzidenzwert lag aber immer noch weit unter dem für Donnerstag gemeldeten bundesweiten Wert von 249,1.