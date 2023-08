Skatmeisterschaft in Leverkusen Traditionsspiel stirbt langsam aus

Leverkusen · Am Sonntag haben sich die Skatfreunde in Leverkusen bis in den Abend hinein gereizt. Der neue Stadtmeister stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, dafür ein Eindruck von der Zukunft des Skatspiels.

27.08.2023, 17:30 Uhr

Die Zahl der Skatbegeisterten ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Von Tobias Brücker

Gesucht wurde am Wochenende bei der Stadtmeisterschaft im Skat ein Nachfolger für Senioren-Weltmeisterin Rosi Schönenborn. Rund 90 Konkurrenten waren am Start. Das Turnier in Rheindorf gilt als die größte Meisterschaft im Kölner Raum und eine der größten im Rheinland.