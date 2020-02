Herrensitzung : Rote Funken lassen es Sprühen

Leverkusen Bei der Herrensitzung ging es rund. Künstler wie der „Blötschkopp“ sorgten für beste Stimmung.

Der Chef des Forum-Restaurants „Mattea“ erkundigte sich bei Sigi Kaschulla, ob er zufrieden sei. „Alles ist bestens“, antwortete der Vereinsvorsitzende bestens gelaunt und bestätigte Yassim Boughlid, dass sein neues System bei Gästen sehr gut ankomme: Sobald Besucher in den Saal strömen und Getränke bestellen, sind viele Kellner zur Stelle. Wenn die Stoßzeit allmählich abflaut, ziehen sich die Bedienungen zurück.

Ohnehin hat die KG Rote Funken, Leverkusens größte Karnevalsgesellschaft, bei ihren Sitzungen gerade einen „echt guten Lauf“, freute sich Vorstandsmitglied Johannes Sudowe. Nach der Mädchensitzung „LEeeV Mädcher“ im Januar geriet jetzt auch die Herrensitzung „LEeV Junge“ am Sonntag im Forum zum rundum gelungenen Ereignis – trotz Sturm. Etliche Gäste hatten im Vorfeld eigens angerufen und sich erkundigt, ob mit Änderungen zu rechnen sei. „Hier drinnen sind wir in Sicherheit“, sagte Literatin Anke Timm und ergänzte: „Da hat das Forum in den letzten 50 Jahren schon ganz andere Stürme erlebt.“