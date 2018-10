Leverkusen bei der Expo Real

München/Leverkusen (RP) Drei Tage, mehr als 2.000 Aussteller und rund 44.500 Besucher. Die Wirtschaftsförderung Leverkusen blickt zurück auf drei aus ihrer Sicht erfolgreiche Tage bei der diesjährigen Expo Real in München.

Vom 8. bis 10. Oktober fand die größte B2B-Messe für Immobilien und Investitionen in Europa, die Expo Real, in München statt. Mit dabei: Die Wirtschaftsförderung Leverkusen am Gemeinschaftsstand des Region Köln-Bonn e.V.. In diesem Jahr zum ersten Mal unter dem Motto „Das Herz der Metropolregion Rheinland“.

Im Gepäck: Zahlreiche aktuelle und zukünftige Projekte am Standort Leverkusen. Darunter zum Beispiel das IP11 im Innovationspark Leverkusen, das mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 12.000 Quadratmeter in zwei Bauabschnitten realisiert wird. Der Bau für des ersten Bauabschnitts hat gerade begonnen und noch ca. 1.000 Quadratmeter Bürofläche sind darin verfügbar. Auch dabei: Das Opus Office (ehem. Ledigenwohnheim) in Opladen und das Dienstleistungsquartier OP.timum. Zu finden sind alle Projekte in der Projektbroschüre der WfL, die bei der Expo Real großes Interesse fand. Das Team rund um Oberbürgermeister Uwe Richrath und WfL-Geschäftsführer Frank Obermaier kehrt mit einem zufriedenen Fazit zurück nach Leverkusen: „Das Interesse am Standort Leverkusen ist nach wie vor sehr hoch. Wir konnten bekannten aber auch unbekannten Gesichtern unsere Projekte vorstellen und einen ersten positiven Eindruck unseres Standortes vermitteln“, sagte Obermaier.