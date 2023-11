Winter in Leverkusen Bei den TBL lagern 2500 Tonnen Streusalz

Leise rieselt der Schnee – Dienstag fielen noch zurückhaltend erste Flöckchen in Leverkusen. Die nächsten Tage bleibt es kalt. Die Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) sind in Alarmbereitschaft – und vorbereitet. „Die Räum- und Streufahrzeuge wurden bereits wie jedes Jahr bis Ende Oktober aufgerüstet, vorbereitet, getestet und die Fahrer nachgeschult“, heißt es aus der Zentrale. „Sobald Schneefall oder Glätte zu erwarten sind, stehen die Mitarbeiter der Technischen Betriebe in Rufbereitschaft, um die verkehrswichtigen Straßen und Radwege von Schnee und Eis zu befreien und arbeiten dafür, wenn nötig, auch im Schichtbetrieb.“