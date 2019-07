Benefizspiel : Prominentes Duell auf grünem Rasen

Dirk Nowitzki und Mick Schumacher nahmen gut gelaunt ein Bad in der Menge der Fans. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei Champions for Charity duellierten sich Mannschaften angeführt von Dirk Nowitzki und Mick Schumacher für den guten Zweck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

21 Jahren spielte der Mann mit der Nummer 41 auf dem NBA-Trikot bei den Dallas Mavericks. Dort wurde Dirk Nowitzki zur Legende, steht in den Bestenlisten der US-Basketballprofiliga. Am Sonntag maß er sich mit Nachwuchsrennfahrer Mick Schumacher im Rahmen von Champions for Charity in der BayArena. Dabei sammelten sie Geld für ihre Projekte.

Vor dem Spiel gaben sich die beiden Kontrahenten entspannt, betonten, der Spaß stehe natürlich im Vordergrund. Wobei das Pendel in Sachen rein sportlicher Fitness klar für Schumacher ausschlug. Nowitzki allerdings wollte dem in nichts nachstehen und sagte: „Ich habe einmal Tennis gespielt, bin also in Top-Form.“ Um dann allerdings zu bekennen, sich nach seinem Sportlerleben durch Pizza, Burger und Co. gegessen zu haben.

info Zwei Stiftungen, zwei Sportler, viele Zwecke Die Keep-Fighting-Foundation fördert Hirnforschung sowie soziale und kulturelle Projekte im Namen von Michael Schumacher. Die Dirk-Nowitzki-Stiftung versucht über sportliche Aktivitäten Kinder zu einen und ihr Potenzial zu fördern.

Das sei aber völlig normal, erklärte er und verwies auf seine gestrigen Teamkollegen .Ex-Sportler wie Turner Fabian Hambüchen, Handballer Stefan Kretzschmar oder Skispringer Sven Hannawald hätten nach ihrer Karriere kurzzeitig zugelangt und zugelegt. „Das ist völlig normal“, sagte der 41-Jährige, der sich sicherheitshalber ein Torwarttrikot bereitlegen ließ.

Mick Schumacher indes erzählte, mit dem Ball am Fuß nicht viel anfangen zu können. Im Garten mit Vater Michael kicken war in seiner Kindheit und Jugend nur bedingt angesagt. „Wir haben eher im Kart gesessen“, erinnerte sich Mick.

Die Einnahmen des Events gehen unter anderem an die „Keep Fighting“-Stiftung, die unter anderem die Hirnforschung unterstützt. „Es geht darum, die Arbeit von meinem Papa weiterzuführen“, sagte Mick Schumacher aus.

Der gute Zweck und die namhaften Sportstars zogen dann auch viele Menschen in die Arena. Die Warteschlange vorm Autogrammstand erlangte kurzzeitig über 150 Meter. Zwar hätte diese abzuarbeiten unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch genommen, doch verlief die Autogrammstunde wenig geordnet und nur sehr kurz. Enttäuschung machte sich unter den Fans breit.

„So blöd es klingt, aber sie hätten Drängelgitter aufstellen müssen“, bemerkte Ingo Kröber. Die Leute hätten versucht, sich in die Schlange zu drängelt. Außerdem habe es Probleme am Einlass gegeben, als der Rucksack, in dem sein Basketball und die passenden Schuhe verstaut waren, für Diskussionen sorgte.

Wie dem auch sei: Ab diesem Zeitpunkt freute sich Familie Kröger aufs Spiel. Ihre Unterstützung galt dabei beiden Kontrahenten. Ingo Kröber sei einst selbst Kart gefahren. Einmal hätten sich Michael und Ralf Schumacher seiner angenommen und den fahrbaren Untersatz auf der Bahn auf Vordermann gebracht.

Der offizielle Michael und Mick Schumacher Fanclub hatte in der Umgriffsebene ein großes Transparent ausgebreitet, auf dem sich unzählige Unterschriften befanden. Das werde dem jungen Schumacher-Sohn noch heute in die Hand gedrückt, kündigte Vereinsvorsitzender Reiner Ferling an. „Für uns ist die Formel 1 noch zeitgemäß“, bekundete er .