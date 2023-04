Zahlen aus Leverkusen Polizei: Bei 14- bis 18-Jährigen verdreifacht sich die Kriminalität

Corona geht, die Kriminalität ist zurück. Die Köln-Leverkusener Polizei verzeichnete fürs vergangene Jahr einen Anstieg der Gesamtkriminalität in in beiden Städten um 18,07 Prozent. Das „spiegelt sich auch in der Entwicklung der Jugendkriminalität in nahezu allen Deliktsbereichen wieder“, meldet die Polizei nun. „Von 46.148 ermittelten Tatverdächtigen waren 9039 jünger als 21 Jahre. Das entspricht einem Anstieg um 1816 oder 25,14 Prozent bei den tatverdächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden gegenüber dem Vorjahr.“