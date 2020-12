Geburtstagsfeier in Leverkusen muss ausfallen : Bayers Jubilarverein ist jetzt 100 Jahre alt

Leverkusen Statt großer Festveranstaltung, die coronabedingt ausfällt, gibt es eine Festschrift. Die Vereinsgründung hatte Generaldirektor Carl Duisberg unterstützt.

So, wie sich etliche grundlegende Ideen Duisbergs fürs Werk bis heute gehalten haben, etwa die Aufteilung in Gebäudeblocks, Haupt- und Nebenstraßen, hat auch Duisbergs Sinn für Schönes und Zusammenhalt überdauert. Der Japanische Garten ist noch da. Und der Jubilarverein hat zahlreiche Mitglieder. Laut Thomas de Win, dem Vereinsvorsitzenden, sind es derzeit rund 10.000. Die hätten in diesem Jahr gern ein besonderes Jubiläum gefeiert, wenn nicht Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte: Vor 100 Jahre ist der Verein gegründet worden. Seitdem ist das Motto gleich geblieben: „Verbunden über das Arbeitsleben hinaus.“

Alles begann am 28. November 1920, dem ersten Adventssonntag in dem Jahr. 282 Werksangehörige hatten noch mehr Grund als das nahende Christfest, sich zu freuen, sie gründeten – eben mit Hilfe Duisbergs – den „Verein der Jubilare der Bayer AG“. Ziel: „den Dialog zwischen langjährig beschäftigten Dienstjubilaren, ehemaligen Unternehmensangehörigen und aktiven Beschäftigten aller Altersgruppen zu fördern und so die Werte des Unternehmens weiterzugeben“, sagt de Win, der in Leverkusen noch gut als früherer Chef des Gesamtbetriebsrats in Erinnerung ist. „Der Grundgedanke des Erfahrungsaustausches und der Weitergabe von Wissen, Erfahrung und Tradition spielte schon zur Gründungszeit eine große Rolle. Heute sprechen wir von Wissenstransfer und Networking, die auf vielfältige Weise in den Unternehmen organisiert werden.“ Beständig halte das Gründungsunternehmen Bayer an der Tradition fest, unterstütze die Vereinsarbeit. Und die fußt – auch nachdem die Jubilare seit 2007 als eingetragener Verein außerhalb des Unternehmens agieren – auf Tradition. „Sie bildet den gemeinsamen Boden, auf dem Neues entstehen kann. Für die Pflege dieser Tradition spielt der Verein der Jubilare eine wichtige Rolle. Jeder einzelne Jubilar hat mindestens ein Vierteljahrhundert für Bayer gearbeitet und dabei Verbindungen geschaffen, die weit über das Berufliche hinausreichen“, hebt Konzernchef Werner Baumann in seinem Grußwort zum Vereinsgeburtstag hervor.