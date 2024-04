Erstes Heimspiel als Deutscher Meister Bayer04-Fans surfen auf Welle der Euphorie

Die Szenen, die sich in den vergangenen Monaten auf dem Rasen der BayArena und in auswärtigen Stadien der Republik unter Beteiligung von Bayer 04 abspielen, sind mit Glück, Voodoo-Zauber oder anderen übermenschlichen Mächten nicht mehr zu erklären. Im ersten Heimspiel nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft verteidigten die Fußballer von Trainer Xabi Alonso die Serie von mittlerweile 46 ungeschlagenen Pflichtspielen gegen den VfB Stuttgart. Lena und Olivia wird die Partie aber nicht nur wegen der Achterbahnfahrt der Emotionen in Erinnerung bleiben.