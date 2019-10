Im BayKomm : Bayer veranstaltet erste Kunst-Auktion

Leverkusen Um Platz für neue Werke zu haben, trennt sich der Konzern von einigen Schätzchen.

Kunst unter dem Hammer. Das kennen viele über Medienberichte aus London, Paris, New York, wenn in dem Filialen des berühmten Auktionshaus Sotheby’s das Wetteifern der Bieter um ein Kunstobjekt läuft. Ein solches Wetteifern der Bieter könnte es auch am Donnerstag, 10. Oktober, im BayKomm an der Kaiser-Wilhelm-Allee geben. Denn dort werden erstmals ausgewählte Grafiken aus dem Bayer-Kunstbesitz in einer öffentlichen Versteigerung angeboten. Unter anderem Werke von Chagall und Picasso kommen ab 18 Uhr zum Aufruf.