Konzern-Kulturabteilung in Leverkusen Bayer-Stipendiat Giorgi Gigashvili für Musikpreis nominiert

Und so wird der nächste Abend mit den Bayer Philharmonikern am Samstag, 25. Mai, um 19 Uhr im Erholungshaus eine Art Preisträgerkonzert, an dem unter der Leitung von Bar Avni neben dem „Rising Star“ Gigashvili mit Tamar Beraia (Klavier) und Tobias Feldmann (Violine) zwei weitere Mitglieder der „stARTacademy“ mitwirken. Gemeinsam haben sie sich selten gespielten Wagner-Bearbeitungen von Engelbert Humperdinck vorgenommen: Träume aus „Wesendonck-Liedern“ für Solovioline und kleines Orchester, Vorspiel zum ersten Aufzug von „Tristan und Isolde“ für Streichorchester und Klavier und Vorspiel zum ersten Aufzug „Parsival“ für Orchester und zwei Klaviere.