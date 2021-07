Nach der Flut - Leverkusen im Ausnahmezustand : Avea fährt Sonderschichten für Hochwassermüll

Leverkusen Die Hilfsbereitschaft auf den Straßen in Opladen und Schlebusch ist nach der Flutwelle weiterhin enorm, aber auch materielle Spendenaktionen und Hilfsangebote sind ins Rollen gekommen. Der Entsorger Avea kommt mit dem Müllabtransport kaum hinterher.

Bayer Nach der Flutkatastrophe in Deutschland spendet der Bayer-Konzern 600.000 Euro als Soforthilfe für die Opfer. Die Mittel sind für das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Bürgerstiftung Leverkusen und eine Stiftung in Wuppertal bestimmt, teilt das Unternehmen mit. „Tief betroffen haben wir beobachtet, wie Menschen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft trauern, weil sie ihren Besitz, ihr Zuhause oder sogar ihre Angehörigen durch die Hochwasser-Katastrophe verloren haben. In Gedanken sind wir bei den Opfern und Helfern vor Ort“, betont Monika Lessl, Direktorin der Bayer-Foundation. „Als Unternehmen, das von jeher im Westen Deutschlands beheimatet ist, fühlen wir uns verantwortlich und wollen helfen.“ 500.000 Euro gehen als Soforthilfe für die nationale Katastrophenhilfe an das DRK. „Jeweils 50.000 Euro gehen als regionale Hilfen an die Bürgerstiftung Leverkusen und die Gemeinschaftsstiftung Wuppertal. „Die Stiftungen setzen sich für Bürger in den jeweiligen Städten ein, die in Folge der verheerenden Überschwemmungen in Not geraten sind.“