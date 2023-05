Leverkusen Bayer schafft Erinnerungsort für Zwangsarbeiter

An der Stelle des ehemaligen Bayer-Verwaltungshochhauses W 1 steht eine fünf Meter hohe Installation, die nicht zufällig an einen Wegweiser erinnert. Die aufrechten, spiegelblanken Metallflächen zeigen in Richtung der Niederrhein-Standorte, an denen die Vorgänger-Firma IG Farben zwischen 1940 und 1945 insgesamt 16.000 Zwangsarbeiter aus unterschiedlichen Ländern beschäftigte. Von ihren Familien getrennt, verschleppt, untergebracht in Sammelunterkünften und ausgebeutet, so Oberbürgermeister Uwe Richrath, der am Montag bei der offiziellen Einweihung die angemessene Form des Erinnerungsortes lobte.