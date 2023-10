Erlös für Hospiz Pallilev Bayer Kultur versteigert hohe Kunst fürs Hospiz

Das Mindestgebot liegt jeweils am unteren Rand des geschätzten Wertes. Anders als bei kommerziellen Auktionen, wo am Ende üblicherweise bis zu 30 Prozent Gebühren fällig sind, wird bei der Auktion im Erholungshaus kein Aufschlag erhoben. Zu zahlen ist also nur das Höchstgebot. Zugleich haben die neuen Besitzer etwas Gutes getan. Denn zum zweiten Mal geht der Erlös der Herbst-Auktion an das PalliLev, das stationäre Hospiz in Leverkusen. Geschäftsführer Christoph Meyer zu Berstenhorst ist ausgesprochen dankbar für die Unterstützung: „Wir sind auf Spenden angewiesen, das ist Teil unseres Budgets.“ 20.000 Euro seien es im vergangenen Jahr gewesen, erinnert die stellvertretende Fördervereins-Vorsitzende Marianne Müller. Sie hat die Kontakte hergestellt, aus denen sich eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Bayer Kultur entwickelt hat. Mehrfach konnte der Verein das Erholungshaus für Benefizveranstaltungen nutzen.