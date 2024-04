Festivaleröffnung im Dreivierteltakt in Leverkusen Wiener Schmäh und Schmarrn im Erholungshaus

Beschwingt eröffneten rund 600 Erholungshaus-Besucher am Samstagabend das diesjährige „stARTfestival“, in dem Bayer Kultur während der nächsten zwei Monate diverse Veranstaltungsformate anbietet. „Alles Walzer“ lautete das Motto zu Eröffnungsfest, aber das Grazer Salonorchester, das unter der Leitung von Klaus Eberle im großen Saal Paare auf das Parkett lockte, beschränkte sich nicht ausschließlich auf Tanzmusik im Dreivierteltakt. Tangos und Foxtrotts mischten sich in Polka, Galopp und Wiener Walzer.