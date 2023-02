Bilanzpräsentation von Bayer in Leverkusen Baumanns Abschiedslob: „super Mannschaft“

Einen großen Auftritt hat er noch Ende April bei der Hauptversammlung, einen Monat später tauscht er Anzug und Chefsessel vielleicht gegen Latzhose und Hammer: Denn, so verriet Werner Baumann bei seinem Amtsantritt als Chef von Bayer 2016: Er habe handwerkliches Geschick. Einen Einblick dazu, ob Handwerken auf seiner Agenda nach dem Chefsessel in der Konzernzentrale W 11 im Chempark stehen wird oder etwas ganz anderes, gewährte Werner Baumann bei der Bilanzvorstellung am Dienstag nicht.