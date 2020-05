Trikot-Aktion fürs Klinikum : Bayer 04 würdigt Pflegekräfte

Leverkusen Die Profis der Werkself bedanken sich mit individuellen und signierten Trikots beim Personal des Klinikums – vor allem, aber nicht nur für dessen Einsatz während der Corona-Pandemie.

Mit einer Aktion hat Bundesligist Bayer 04 die Pflegekräfte am Klinikum überrascht und geehrt. Am internationalen Tag der Pflege haben zehn Spieler ihr Trikot in das einer Pflegekraft verwandelt. Statt seines Namens steht auf dem Trikot von Werkself-Kapitän Lars Bender nun Lenz-Holdinghausen und darunter seine Nummer 8.