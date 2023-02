Aktion in Leverkusen Bayer 04 unterstützt Projekt „Luisa ist hier“

Das Problem der sexuellen Belästigung rückt seit vielen Jahren immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus. Jetzt hat sich auch Bayer 04 Leverkusen dieses Themas angenommen. Am Donnerstag startet in Kooperation mit dem Frauennotruf Leverkusen in der BayArena die Kampagne „Luisa ist hier!“ Sie soll Frauen und Mädchen in unangenehmen Situationen unmittelbare und unauffällige Hilfe bieten.