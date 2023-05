Europa-League-Spiel in Leverkusen Bayer 04-Fans ziehen mit Polizei-Klage vor Oberverwaltungsgericht

Update | Leverkusen · Im Vorfeld des Europaleague-Rückspiels der Werkself gegen den AS Rom am kommenden Donnerstag steigt die Fieberkurve. Mit einer Eilklage wollten Bayer 04-Fans eine Versammlung in der Wiesdorfer City gegen die Hinweise der Polizei durchsetzen. Sie wurde abgewiesen. Nun ziehen die Fans vor das Oberverwaltungsgericht.

16.05.2023, 17:59 Uhr

Leverkusener Fans (hier beim Abschied der Mannschaft zum Pokalfinale 2020) wollen sich vor dem Spiel gegen Rom in der City versammlen. Foto: Uwe Miserius

Im Streit um eine geplante Versammlung von Bayer-Leverkusen-Fans samt Marsch zum Stadion ist der Fan-Verband „Nordkurve 12“ vor das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster gezogen. Das anfangs zuständige Verwaltungsgericht Köln hatte am Montag noch abgelehnt, über einen entsprechenden Eilantrag zu entscheiden. Laut einer Mitteilung von „Fankurve 12“ wollten sich Leverkusener Fans am Donnerstag, vor dem Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League gegen AS Rom, schon mittags auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Wiesdorf versammeln, „und eine Kundgebung veranstalten, welche wir bei der Polizei rechtmäßig und rechtzeitig angemeldet haben.“ Das berichtet auch das Fachorgan „Faszination Fankurve“. Die Polizei Köln, die auch für Leverkusen zuständig ist, untersagte nach Angaben des Dachverbandes der Bayer-Leverkusen-Fans eine Kundgebung in Wiesdorf. Laut Angaben der Bayer-Fans wurde der angestrebte Treffpunkt verboten, unter anderem, weil sich dort die Fans von AS Rom versammeln sollen. Die Polizei Köln habe das Treffen „im Herzen der Stadt“ aus „verschiedenen und in unseren Augen komplett absurden Gründen untersagt und uns einen Alternativort vorgeschlagen“, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Neben der Begründung, dass die Gästefans ihren Meetingpoint ebenfalls in Wiesdorf haben, wurden uns als Dachverband auch Weltuntergangsszenarien mit möglichen Gewaltorgien unterstellt.“ Der Dachverband vereint nach eigenen Angaben mit seinen 3000 Mitgliedern „Bayer-Fans aller Generationen und aller Schichten“. Das Verwaltungsgericht bestätigte die Entscheidung der Polizei. „Wir haben kein Verbot ausgesprochen“, sagt eine Polizeisprecherin. Das sei rechtlich nicht möglich. „Wir haben auf Risiken hingewiesen.“ Der von den Bayer-Fans beanspruchte Versammlungsort am Friedrich-Ebert-Platz sei exakt der Ankunftsort der Römer. Stattdessen habe die Polizei die Opladener Bahnstadt als Versammlungsort für die Leverkusener vorgeschlagen. Das hätten die Fans abgelehnt. Die Polizei wolle aber mit den Leverkusener Anhängern weiter im Gespräch bleiben.

(bu)