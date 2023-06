Wohnungsmarkt in Leverkusen bleibt angespannt GBO baut noch mehr öffentlich gefördert

Den jüngsten Krisen und Herausforderungen zum Trotz konnte der Gemeinnützige Bauverein Opladen (GBO) das Geschäftsjahr 2022 mit einem der höchsten positiven Jahresergebnisse in seiner Geschichte abschließen. Entsprechend zufrieden zeigten sich die Vorstände Meral Tosun und Alexander Dederichs bei der 120. Mitgliederversammlung am Mittwoch, zu der sie erstmals nach Bergisch Neukirchen ausweichen mussten, weil geeignete Flächen in Opladen nicht zur Verfügung standen. Dem Bilanzgewinn in Höhe von 536.164,09 Euro entsprechend erhalten Mitglieder der Genossenschaft eine Bruttodividende in Höhe von 2,5 Prozent.