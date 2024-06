Grünanlage Düsseldorfer Straße/Im Kalkfeld in Leverkusen Baumkrone bricht ab – FDP fordert Sicherheitskontrolle

Weitläufig ist die Bruchstelle mit Flatterband abgesperrt. „Sperrzone Feuerwehr“ steht auf der Plastik. Eingerahmt ist damit die Stelle, an der die Krone einer mächtigen Buche am vergangenen Wochenende offenbar bei einer stärkeren Windböe heruntergekracht ist. Der Weg durch den Mini-Park an der Ecke Düsseldorfer Straße/Im Kalkfeld ist seitdem unpassierbar. Die FDP meldet nun Bedenken an, weil in der Grünanlage unter den Bäumen ein Kinderspielplatz entstehen soll. Dies hatte die Bezirksvertretung II im April beschlossen. „Glücklicherweise geschah dies in den frühen Morgenstunden, als die Grünfläche, die hauptsächlich als Hundewiese genutzt wird, nicht stark frequentiert war“, sagt FDP-Politiker Friedrich Busch, so sei „kein Publikumsverkehr auf der Wiese“ gewesen. „Die Anwohner sind nun besorgt über die Sicherheit des Parks und fragen sich, ob sie dort weiterhin ihre Hunde ausführen können, ohne ständig befürchten zu müssen, dass von oben Gefahr droht“, meldet Busch. Die FDP fordert die Stadt auf, die Altbestände der Bäume „auf Standfestigkeit und möglichen Astbruch“ zu untersuchen“. Außerdem solle die Stadt eine Einschätzung der Gefahrensituation des Parks abgeben. Zudem kritisiert Busch, der die Feuerwehr informiert hatte, sie sei erst gekommen, nachdem der KOD vor Ort gewesen sei. Busch sagt, er habe erwartet, dass nach dem Anruf schnellstmöglich ein Mitarbeiter der Feuerwehr rauskomme.