Visite in Leverkusen : Bauministerin Scharrenbach besucht die City C

Bauministerin Scharrenbach unterwegs mit Frank Schönberger. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ina Scharrenbach sagt Brachen den Kampf an. „Sie sind die offenen Wunden unserer Städte und Gemeinden“, sagt sie. Eine konkrete Lösung für die so lange leerstehende City C hat auch sie nicht.

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) setzt sich schon länger für eine verstärkte Nutzung von Brachflächen in Nordrhein-Westfalen ein. „Brachflächen sind die offenen Wunden unserer Städte und Gemeinden“, wird sie in einer Mitteilung ihres Ministeriums zitiert. Nachdem sie sich am Sonntag innerhalb von einer Stunde in der City C umgesehen hatte, stand ihre Meinung fest: „Ja, das ist eine Brachfläche. Und sehr ärgerlich, wenn eine Stadt solch große leerstehende Flächen hat. Wenn ich dann noch höre, dass sich Bürger dort nicht mehr sicher fühlen, muss etwas geschehen.“

Die Einladung zum Rundgang kam von der CDU. Das Ende der 1960er Jahre erbaute und jetzt brachliegende frühere Zentrum gilt als wichtigstes Projekt in der neuen Wahlperiode. Frank Schönberger, CDU-Vorsitzender und OB-Kandidat präsentierte es im Beisein von Landtagsmitglied Rüdiger Scholz und anderen Kollegen als „größtes städtebauliche Sorgenkind, dass wir in Leverkusen haben“.

Vor dem Rundgang zwischen City C, Busbahnhof, Forum, Rathaus und City A erläuterte er zunächst die grundsätzliche Problematik und die Tatsache, dass die Anzahl der Eigentümer das eigentliche Problem des Stillstands ist. „Wir bevorzugen, die Eigentümergemeinschaft aufzulösen, den ganzen Block abzureißen und nach modernen Gegebenheiten neu aufzubauen“, sagte Schönberger und fügte hinzu: „Das wäre wohl die klügste Lösung.“ Durch Schaffung neuen Wohnraums – insbesondere für ältere Leute – könnte man unter anderem auch die Einzelhandelsstruktur und die Verweilqualitäten in der Stadt stärken. Das sei eine Maßnahme, an die man angesichts der Konkurrenz aus dem Internet denken müsse, sagte Schönberger in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Werbegemeinschaft City Leverkusen.