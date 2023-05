Kennzahlen aus der Konzernzentrale in Leverkusen Baumanns letzte Quartalsbilanz fällt verhalten aus

Für sein letztes komplettes Geschäftsquartal hätte Noch-Bayer-Chef Werner Baumann – er gibt Ende des Monats an Bill Anderson ab – gerne gute Kennzahlen präsentiert. Die gibt die aktuelle Weltwirtschaftslage nicht her. So fiel das erste Vierteljahr „erwartungsgemäß verhalten“ aus, heißt es aus der Konzernzentrale. „Beim Umsatz konnten wir das Niveau des außergewöhnlich starken Vorjahresquartals halten“, sagte Baumann. Aber: Unter anderem sei der Umsatz in China durch die Auswirkungen der Pandemie stark beeinträchtigt gewesen, das Ergebnis des Konzerns durch das Glyphosat-Geschäft und die Inflation.