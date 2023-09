Von Show-Kochen bis Festgottesdienst – der Samstag in Schlebusch Bauernmarkt und Sensenhammer feiern Erntedank

Der Herbst hat ziemlich schöne Seiten. Beispielsweise Erntedank an diesem Wochenende. Die Werbe- und Fördergemeinschaft (WFG) Schlebusch feiert das mit einem Fest auf dem Bauernmarkt am Samstag, 30. September, von 9 bis 13 Uhr auf dem Arkadenplatz. Besucher erwarten neben dem gewohnten Marktangebot besondere Aktionen, unter anderem ein Show-Cooking von Profikoch Henk van den Born. Er kocht mit dem, was gleich zur Hand ist: den Waren der Bauernmarkt-Händler. „Die Kostprobe ist gratis. Wer mag, darf etwas in das ,WFG-Sparschein‘ geben“, sagt Ulrich Kämmerling, Chef der WFG. „Das Geld wird an gemeinnützige Aktivitäten in Schlebusch gespendet.“ Der Inhalt des Schweinchens ergänze „den Betrag aus Sparschweinen, die man bei Einzelhändler in Schlebusch findet“, ergänzt Mark Fuchs, Schatzmeister der WFG. In diesem Jahr half die WFG mit dem Geld bei der Errichtung des Spielplatzes auf dem Gelände des SV Schlebusch und dem Schull- und Vedelszoch.