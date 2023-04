Auf einer der Hauptverkehrsachsen in Leverkusen-Opladen Bauarbeiten am Rennbaum-Kreisel verzögern sich

Positiv formuliert: Der Kreisverkehr Rennbaustraße, wie man ihn bisher kennt, bleibt noch ein paar Tage länger erhalten. Denn: „Entgegen der in der vergangenen Woche veröffentlichten Informationen verzögern sich die Arbeiten an den nördlichen Gehwegen am Kreisverkehr Rennbaumstraße. Sie werden erst in dieser Woche fertiggestellt“, informiert Stadtsprecherin Julia Tick. Die Folge: Der Bauabschnitt 3 – das sind Arbeiten auf der Fahrbahnfläche und an den südlichen Gehwegen – startet eine Woche später, nämlich erst am kommenden Montag.