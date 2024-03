Pflasterarbeiten in Leverkusen-Wiesdorf Bau-Balanceakt in der Fußgängerzone dauert bis Ende Mai

Das innere Navi müssen auch die „Einkäufer“ umstellen, denn seit die Baustelle mitten auf dem Wiesdorfer Platz da ist, funktioniert das Geschäfte-Hopping quer über die Straße nicht so einfach. Wer derzeit etwa von der Rathaus-Galerie – Ausgang nahe P & C – zum Bayer-04-Fanshop auf der anderen Straßenseite möchte, läuft erstmal um die Umzäunung mitten in der Fußgängerzone herum statt wie vor Baustart einfach mal quer rüber. Offiziell heißt dieser Bauarbeiten-Balanceakt in der City: „Partielle Instandsetzungsarbeiten am Pflasterbelag in der Fußgängerzone Wiesdorf“.