Basketballer Lennart Winter im Jugendbunker zu Gast : Das Ziel ist die Bundesliga

Leverkusen Lennard Winter von den Bayer Giants war zu Besuch im Jugendzentrum Bunker.

(brü) Lennard Winter schien fast ein wenig peinlich berührt zu sein, als der 1,91 Meter große Mann von den Bayer Giants das Jugendzentrum Bunker in Manfort betritt. Dort hatten Kinder und Jugendliche bereits auf den 19-Jährigen gewartet, um ihn mit Fragen zu löchern. Das Treffen kam spontan zustande und zeigt die enge Verbindung zwischen den Giants und den Jugendlichen des Bunkers auf. Schließlich besuchen Gruppen des Jugendhauses ganz regelmäßig die Spiele der Basketballer, die sich in der ProA (2. Bundesliga) gerade auf einem Höhenflug befinden.

Dass Spieler Lennard Winter nun in den Bunker kam, verdanken die Kids einem Zufall und natürlich der mutigen siebenjährigen Mia, die den 19-Jährigen beim Minigolf erkannte, ansprach und ins Jugendhaus einlud – sie selbst aber konnte leider nicht kommen. Umso mehr freute sich der 14 Jahre alte Ben. Der entwickelte über die vergangenen Jahre und bei den Besuchen in der Ostermann-Arena eine echte Leidenschaft für den Sport. Die geht mittlerweile so weit, dass er neben seinem Fußball-Hobby beim SSV Alkenrath unter den Fans der Giants akzeptiert und einer der Trommler ist. Ben gibt also bei den Spielen den Takt vor. „Ich versuche immer wieder Lieder anzustimmen“, erzählte er.