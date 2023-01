Bayer Philharmoniker spielen im Forum Bar Avni macht Silvesterkonzert zum emotionalen Feuerwerk

Im Forum-Saal wurde am Samstag das erste Feuerwerk bereits sieben Stunden vor Mitternacht gezündet. Mit feuriger Energie, Tanzlaune und einer Portion Humor vergnügten die Bayer Philharmoniker sich und ihre Zuhörer mit der Musik, die Peter Tschaikowsky 1880 auf seiner Romreise als „Capriccio Italien“ geschrieben hat. In dieser italienischen Liebeserklärung mit russischem Akzent ist bereits alles drin, was man an guten Wünschen für das neue Jahr aussprechen möchte: ein Fanfaren-Start, Sonne und Leichtigkeit, wohlige Augenblicke – hier von watteweichen Streichern in die Ohren geschmeichelt – ganze große Oper und Lebenslust in der italienischen Gassenhauer-Melodie, die man auch hierzulande kennt. „Es ist aber nur der Anfang“, mäßigte Dirigentin Bar Avni, die auch mit lockerer Moderation durch den Abend führte, den ersten Applaus-Sturm. Klar, da geht noch mehr.