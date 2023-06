Aus dem Rat Leverkusen Monika Ballin beendet nach 14 Jahren Ratskarriere

Monika Ballin-Meyer-Ahrens macht Schluss. Montag nahm sie zum letzten Mal an der Ratssitzung teil. „Wenn jemand nun aufatmet und denkt, dann sind wir die Meckerziege los, dem sei gesagt, ich bleibe noch dem Finanz- und Digitalisierungsausschuss erhalten“, scherzte Ballin. Sie saß 14 Jahre für die FDP als Fraktions- oder Ratsgruppensprecherin im Rat. Und gab zum Abschied noch ein bisschen Kritik mit auf den Weg, etwa zu den frühen Anfangszeiten der Sitzungen, gerne mal – wie an diesem Montag – um 14 Uhr. Zum überraschenden Abgang der Liberalen gab es Blumen von Stadtchef Uwe Richrath. „Das richtige Geschenk kommt später, das war jetzt etwas plötzlich“, merkte Richrath bei seinen Dankesworten an. Monika Ballin-Mayer-Ahrens rutschte raus: „Blumen? Da hab ich jetzt ein Problem, ich bin mit dem Fahrrad da.“ Ihre Nachfolge ist geregelt. „Demokratie lebt vom Wechsel ist einer meiner Standardsätze als Fraktionsvorsitzende der FDP. Und die Forderung in diesem Satz möchte ich im Sommer umsetzen“, sagte die FDP-Fraktionschefin, die im Juli die Ämter abgibt, um sich ihren beruflichen Aufgaben intensiver widmen zu können. Neuer Fraktionsvorsitzender wird Ratsherr Jörg Berghöfer. Uwe Bartels, der in diesem Zuge seinen Sitz in der Bezirksvertretung I aufgibt, rückt nach. Den Sitz in der Bezirksvertretung I übernimmt Guido Fischer.