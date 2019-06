Tanztheater : Bunter Protest im traurigen Kummerland

140 Mitwirkende des Ballett und Tanztheater Schlebusch widersetzten sich fantasievoll dem Titel: „Tanzen verboten“.

Betretenes und auch erwartungsvolles Schweigen herrschte, während ohne jede Musik weitere Schilder hereingetragen wurden, die eigentlich alles untersagen, was im Leben so Spaß macht: Hüpfen, Singen, Lachen und schließlich sogar das Trippeln. Nur Hunde sind anscheinend noch erlaubt im Kummerland des Fürsten Lachenicht, an der Leine über die Tanzfläche geführt. Pelé ist das einzige echte Tier in der Tanzballade, in der 140 Mitwirkende szenenweise in unterschiedliche Rollen und Kostüme schlüpften, unter anderem als schwarze Raben das Gefieder streckten, als gelbe Schmetterlinge umherflatterten, als knallgrüne Frösche über die Bühne sprangen oder als Rehe umherhüpften. Doch in den Wald führt der ausgesprochen tanzfreudige Kasper Floh die traurigen Menschen seines Landes erst, nachdem sie in Gruppen von Schulkindern und Erwachsenen zu motorischen Geräuschen gejagt wurden, immer schön im Slalom durch die Verbotsschilder.