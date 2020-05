Dritter Stock : Balkonbrand in Schlebusch greift auf Dachstuhl über

Leverkusen Drei Bewohner wurden am Sonntagmorgen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem Balkonbrand sind am Sonntagmorgen vorsorglich drei Schlebuscher ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um 8.19 Uhr alarmiert. Als sie am Einsatzort Straßburger Straße eintraf, hielten sich in der Brandwohnung im dritten Stock keine Personen mehr auf. Die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden geräumt. Das Feuer, das bereits den Dachstuhl erfasst hatte, wurde zügig gelöscht. Die Brandursache wird nun polizeilich ermittelt. Zunächst war der Einsatzort von einem Anrufer an der Charlottenburger Straße in Steinbüchel lokalisiert worden, nach weiteren Anrufen stellte sich dies aber als Missverständnis heraus. Ein Zeitverzug habe sich dadurch nicht ergeben, so die Feuerwehr. Im Einsatz waren 55 Kräfte und 17 Fahrzeuge.